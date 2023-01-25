Фото: invest.sochi.ru

Объем инвестиций в проект «Головинка — Город-сад», который реализуется в Лазаревском районе города Сочи, составляет 50 млрд руб., сообщается на инвестиционном портале курорта.

Инвестиционный проект «Головинка — город сад» предполагает строительство в поселке Головинка гостинично-апартаментного комплекса 3 и 4 звезды на 10 тыс. номеров, способного принять 15 тыс. гостей. Также здесь планируется возвести открытый и закрытый аквапарк, спа-отель, торгово-развлекательный центр с крытым катком и многофункциональными спортивными площадками. Проект обеспечит городу 5 тыс. новых рабочих мест.

Проект планируется реализовать в 2026 году, инициатором является ООО «Регионсервис».

В октябре 2021 года на сессии ВЭБ РФ были представлены проекты развития четырех муниципалитетов Краснодарского края на общую сумму 1 трлн руб. Тогда Сочи заявил 17 проектов. Как сообщала пресс-служба администрации края, наиболее масштабные из них — развитие курортного поселка Аше, которое включает строительство SPA-отеля, парка развлечений и терренкура, а также проект гостиничного комплекса «Головинка — Город-сад».

Тат Гаспарян

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