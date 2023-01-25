Дворец водных видов спорта в Новокольцовском сдадут в марте

В Новокольцовском районе Екатеринбурга продолжается строительство деревни Международного фестиваля университетского спорта. Как рассказал журналистам генеральный директор «Синара-Девелопмент» Тимур Уфимцев, Дворец водных видов спорта будет сдан в эксплуатацию в марте 2023 года.

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Сейчас три из четырех бассейнов частично или целиком наполнены водой. Продолжается строительство самого глубокого бассейна для прыжков. Общая площадь объекта составляет 59,7 тыс. кв. метров, площадь зеркала воды всех бассейнов — 3,4 тыс. кв. метров. На трибуны будут вмещаться почти 5,3 тыс. человек.

Дворец водных видов спорта в дальнейшем станет доступен горожанам. Остальные объекты деревни перейдут Уральскому федеральному университету (УрФУ). Напомним, директором учреждения «Дворец водных видов спорта» стал бывший замминистра спорта региона Николай Гарбузов, который последние три года возглавлял Дворец игровых видов спорта (ДИВС). Общая стоимость проекта составит 10 млрд руб.

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Диана Сунагатуллина