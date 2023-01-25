Общественники из Сызрани просят проверить организаторов скандальной реконструкции Курской битвы в спортзале

Сызранские общественники написали заявление в прокуратуру на депутата городской думы Сергея Иванова, организовавшего скандальную «реконструкцию Курской битвы». Шоу с бутафорскими танками в спортзале Сызранского филиала Самарского государственного технического университета состоялось в конце 2022 года и обошлось в 2,2 млн рублей.

Средства выделили из Президентского фонда культурных инициатив — там проект заявляли как «историко-патриотический фестиваль для детей и подростков “Я помню и горжусь!”». Получила грант организация «Сплочение», которой и руководит Сергей Иванов.

Общественников особенно возмутила статья расходов «спецэффекты». На деле студенты били руками по макетам, изображая выстрелы.

Евгений Чернов