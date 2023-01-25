Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Общественники из Сызрани просят проверить организаторов скандальной реконструкции Курской битвы в спортзале

Сызранские общественники написали заявление в прокуратуру на депутата городской думы Сергея Иванова, организовавшего скандальную «реконструкцию Курской битвы». Шоу с бутафорскими танками в спортзале Сызранского филиала Самарского государственного технического университета состоялось в конце 2022 года и обошлось в 2,2 млн рублей.

Средства выделили из Президентского фонда культурных инициатив — там проект заявляли как «историко-патриотический фестиваль для детей и подростков “Я помню и горжусь!”». Получила грант организация «Сплочение», которой и руководит Сергей Иванов.

Общественников особенно возмутила статья расходов «спецэффекты». На деле студенты били руками по макетам, изображая выстрелы.

Евгений Чернов

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...