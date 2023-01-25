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Коммерсантъ FM
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Лифты Otis будут выпускать в России под брендом «Метеор»

С 27 января владелец российских активов Otis многопрофильный холдинг S8 Capital будет выпускать лифты под маркой «Метеор». Российское юрлицо было переименовано в «Метеор Лифт» 23 декабря 2022 года. Об этом сообщил журналистам гендиректор нового российского юрлица компании Игорь Майоров.

Господин Майоров добавил, что подразделения компании в Подмосковье АО «МОС ОТИС» и ЗАО «Щербинка ОТИС Лифт» сейчас находятся в процессе переименования. По его словам, название «Метеор» было выбрано из 400 вариантов.

Как отмечает «РИА Новости», на заводе «Метеор Лифт» в Санкт-Петербурге выпускается три вида лифтов: 2000R (переименована в Meteor Classic), Gen2 (Meteor Evo) и модель повышенной грузоподъемности Gen2 Extended Duty (Meteor Evo Grand).

В марте Otis Worldwide Corporation приостановила инвестиций в российский бизнес и прием заказов из России из-за ввода российских войск на Украину. В июле материнская компания сообщила о продаже активов в России холдингу S8 Capital, который принадлежит Армену Саркисяну. По данным «Ъ», сумма сделки могла составить в 3 млрд руб.

Подробнее — в материале «Ъ» «Американцы вышли из лифта».

Олеся Павленко

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