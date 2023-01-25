Концерт Валерия Меладзе отменен в Красноярске

Запланированный на 2 мая 2023 года концерт заслуженного артиста России Валерия Меладзе не состоится, сообщили «Ъ-Сибирь» в многофункциональном комплексе «Гранд Холл Сибирь», где было запланировано выступление певца.

Причину отмены, а также инициатора этого решения организаторы не назвали.

Как сообщал «Ъ», ранее был отменен концерт Валерия Меладзе в Иркутске. После ряда переносов он должен был состояться 4 мая во дворце спорта «Труд». Еще в декабре стало известно об отмене двух концертов певца в Новосибирске. Ранее в соцсетях предположили, что во время новогоднего концерта в Дубае Валерий Меладзе сказал: «Героям слава», использовав, тем самым, приветствие, которое приписывают украинским националистам.

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Лолита Белова