Возбуждено уголовное дело о трудовом рабстве на стройке детсада в Нижнем Новгороде

Нижегородское СУ СК возбудило уголовное дело о незаконном лишении свободы (ст. 127 УК) двух граждан Узбекистана на стройке детского сада на улице Куйбышева. По версии следствия, рабочих удерживали в недостроенном здании, чтобы те бесплатно выполнили отделочные работы.

По данным Telegram-канала NiMash, двух рабочих – Рустама и Хусана – на стройплощадке с 19 декабря удерживал бригадир Акмар. Он забрал паспорта узбекистанцев и не платил им зарплату. Работники жили в недостроенном детсаду, где не было спальных мест. 11 января Рустам и Хусан смогли сбежать.

Детский сад в Московском районе строит ООО «Стройцентр» (Башкортостан). Главное городское управление капитального строительства (ГлавУКС) заключило контракт с подрядчиком в конце 2020 года по цене 153,3 млн руб.

Анастасия Еремина