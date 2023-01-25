ABC: Майка Тайсона обвинили в изнасиловании в начале 1990-х годов

Неизвестная женщина подала иск на $5 млн против экс-чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе Майкf Тайсона. По ее словам, Тайсон изнасиловал ее в начале 1990-х годов. Об этом сообщил телеканал ABC.

Женщина захотела остаться анонимной, пишет ABC. По ее словам, она познакомилась с Майкjv Тайсоном в одном из ночных клубов в Олбани, штат Нью-Йорк. Женщина села к нему в лимузин, где Тайсон начал прикасаться к ней и целовать, несмотря на ее просьбы остановиться. Пострадавшая утверждает, что после боксер ее изнасиловал.

Адвокат женщины сообщил ABC, что его сотрудники провели собственное расследование перед подачей иска. Телеканал также отправил запрос о комментарии представителям Майкf Тайсона, но не получил ответ к моменту публикации материала.

Майк Тайсон был абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе в 1987-1990-х годах. Он завершил карьеру в 2005 году. В 2006 и 2020 годах Тайсон провел несколько показательных боев. В 1992 году Майкf Тайсона приговорили к шести годам тюрьмы за изнасилование, он вышел на свободу спустя три года, в 1995 году.

Олеся Павленко