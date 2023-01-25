Властям Сочи не удалось пересмотреть решение 17-летней давности о судьбе плантации фундука

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд отказал администрации Сочи, которая пыталась оспорить право собственности на плантацию ореха фундука площадью порядка 5,8 га в Хостинском районе, судьба которого была разрешена 17 лет назад. Об этом сообщается в арбитражной картотеке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Как отмечается в материалах дела, еще в 2004 году ООО «Фермер-АММ» по иску к ОАО «Мацестинский чай» (правопреемник крупнейшего сельхозпредприятия отрасли советских времен Мацестинского чайного совхоза им. В. И. Ленина.— «Ъ-Кубань») добилось признания права собственности на 5,8 га плантации ореха фундука в селе Краево-Армянское в Хостинском районе Сочи, где произрастало 1767 кустов многолетних насаждений.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Фермер-АММ» зарегистрировано в Сочи в 2004 году, занимается выращиванием орехоплодных культур, а также оптовой и розничной торговлей овощами, фруктами и орехами.

Администрация Сочи обратилась с апелляционной жалобой на это решение лишь 17 лет спустя, указав в ней, что оно затрагивает ее права и интересы как собственника земельного участка, и сославшись на то, что не участвовала в рассмотрении дела в 2004 году.

Однако суд прекратил производство по жалобе. В решении он указал, что «институт обжалования не вступивших в силу судебных актов не рассчитан на столь длительный срок», администрация же обладает полными сведениями о принадлежащем городу имуществе, а также материальными, правовыми и профессиональными ресурсами и опытом для своевременного контроля за его состоянием и правовой судьбой. При этом действия сочинской мэрии по оспариванию решения 17-летней давности он расценил как недобросовестное поведение.

Михаил Волкодав

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