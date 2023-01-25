КамАЗ намерен начать тестировать беспилотные грузоперевозки на трассе М11

КамАЗ планирует начать тесты беспилотных перевозок грузов на автодороге М11 «Нева». Об этом говорится в сообщении компании.

«Специалисты НТЦ КамАЗа начали работы по реализации проекта „Беспилотные логистические коридоры“. В рамках этого проекта по федеральной трассе М11 „Нева“ будут тестироваться беспилотные грузоперевозки», — уточнили в пресс-службе КамАЗа.

Отмечается, что дорогу М11 КамАЗ просканировал в конце прошлого года. В настоящее время сотрудники ведут работу по созданию высокоточной цифровой карты дороги.

"Ъ-Казань"