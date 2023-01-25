В Октябрьском компания оштрафована на 500 тыс. за предложение взятки

ООО «Казанское производственное объединение» оштрафовано на 500 тыс. руб. за предложение о незаконном вознаграждении от имени юридического лица в крупном размере (ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

В сентябре 2022 года полицейские пресекли незаконную деятельность компании при приеме и реализации лома отходов черного и цветного металла на территории Октябрьского. Представитель компании предложил должностному лицу взятку в 50 тыс. руб. за прекращение преследования. Полицейский отказался от предложения и доложил о нем руководству. Прокурор Октябрьского возбудил дело об административном правонарушении.

Для обеспечения штрафа по ходатайству прокурора на имущество компании наложен арест.

ООО «Казанское производственное объединение», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в январе 2008 года в Казани. Компания занимается оптовой торговлей отходами и ломом. Владелец — Константин Минаев. В 2021 году выручка предприятия составила 5,53 млрд руб., чистая прибыль — 129,4 млн руб.

Майя Иванова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте