«Регионстрой-Курск» попал под наблюдение из-за долга в 332 млн рублей перед банком «Открытие»

Арбитражный суд Курской области ввел процедуру наблюдения на ООО «Регионстрой-Курск». Временным управляющим утвержден Андрей Дегтярев из Ассоциации арбитражных управляющих «Центр финансового оздоровления предприятий агропромышленного комплекса», следует из судебной документации.

С иском о банкротстве компании в ноябре 2022 года обратился банк «Открытие». Суд включил 331,9 млн руб. задолженности в состав третьей очереди реестра требований кредиторов. Из них 309,3 млн составляет основной долг, 10,9 млн — проценты за пользование кредитом, 11,9 млн — пеня, 100 тыс. — расходы по уплате государственной пошлины. По решению суда, пеня учтена в реестре требований кредиторов должника «отдельно».

«Открытие» подавало иск о признании «Регионстрой-Курска» несостоятельным и ранее — в марте 2022 года. Однако из-за введения моратория на банкротство заявление было возвращено. Тогда требования банка составляли 18,5 млн руб.

О росте корпоративных банкротств в макрорегионе вопреки мораторию читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Контрагент-провокатор».

Александр Прытков

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