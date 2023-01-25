Аномальные морозы на Сахалине оставили без воды 150 жилых домов и два детсада

Сахалинская гидрометеослужба фиксирует понижение температуры в островном регионе до -32 градусов. Такие показатели считаются для обычно снежной и теплой сахалинской зимы аномальными. Из-за низких температур происходят коммунальные аварии — перемерзают сети водоснабжения, сообщили «Ъ» в мэрии Южно-Сахалинска.

В результате без воды остались жители 150 домов в планировочном районе Луговое Южно-Сахалинска, а также детский сад. В ночь с 24 на 25 января специалисты «РВК-Сахалин» занимались отогревом сетей, аварийно-восстановительные работы ведутся по настоящее время.

Аналогичная ситуация произошла и в селе Кировском Тымовского района. По информации местной администрации, ресурсоснабжающая организация МУП «Тепловик» вела работы по поиску прорыва водопровода последние несколько дней. Работу осложняли аномальные морозы и значительный снежный покров.

«На данный момент принято решение, что 25 января специалисты МУП "Тепловик" проведут аварийную ветку водоснабжения и учреждение будет обеспечено водой»,— сообщили в администрации.

На период восстановительных работ детей распределили по соседним сельским учреждениям.

Марина Игнатьева, Южно-Сахалинск