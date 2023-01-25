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Коммерсантъ FM
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МИД РФ: США заявили о стремлении нанести России стратегическое поражение

В Министерстве иностранных дел России сообщили, что США недвусмысленно заявили, что стремятся нанести стратегическое поражение России. Так в ведомстве прокомментировали слова заместителя постпреда России при ООН Дмитрия Полянского, который заявил, что Запад еще не пересек «наиболее красные линии» в конфликте на Украине.

«Идет гибридная война против нашей страны, о чем буквально недавно подробно говорил Лавров (министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.— "Ъ"). Рассуждения о красных линиях остались в прошлом. США недвусмысленно заявили о стремлении нанести России стратегическое поражение. Не замечать реальность невозможно»,— заявили ТАСС в МИД РФ.

Господин Полянский 24 января сообщил, что «некоторые красные линии были пересечены», но, вероятно, «самые красные из них» — еще нет. Он заявил, что когда имеешь дело с ядерной державой, такой как Россия, «нужно просчитывать все возможности».

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