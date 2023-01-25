Минюст США подал в суд на Google за доминирование на рынке интернет-рекламы

Министерство юстиции США и восемь штатов подали в суд на Google, обвинив компанию в нанесении ущерба конкуренции своим доминирующим положением на рынке онлайн-рекламы. Об этом сказано в заявлении на сайте Минюста.

К иску против технологической компании присоединились восемь штатов: Калифорния, Колорадо, Коннектикут, Нью-Джерси, Нью-Йорк, Род-Айленд, Теннесси и Вирджиния.

В иске утверждается, что Google активно и незаконно поддерживала свое доминирование, участвуя в кампании по пресечению конкуренции. Правительство США заявило, что Google поглотила конкурентов и заставила рекламодателей использовать собственные рекламные продукты.

В течение 15 лет предполагаемое антиконкурентное поведение Google приводило к снижению доходов от рекламы для веб-сайтов и издателей, а также к увеличению расходов на рекламу для маркетологов, заявил генпрокурор Меррик Гарланд.

Согласно иску, пострадало даже правительство США, которое с 2019 года потратило $100 млн на покупку онлайн-рекламы.

Это уже вторая антимонопольная жалоба федерального правительства на Google с 2020 года. Тогда администрация Дональда Трампа подала в суд из-за предполагаемого антиконкурентного вреда Google в области поисковой рекламы. Это дело до сих пор не закрыто. Google была объектом антимонопольных судебных разбирательств со стороны других государственных и частных лиц.

Дарья Эрозбек