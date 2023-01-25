В доме бывшего вице-президента США Майка Пенса нашли секретные документы

Адвокат бывшего вице-президента США Майка Пенса, потенциального кандидата в президенты от Республиканской партии в 2024 году, нашел документы с секретными пометками во время обыска дома господина Пенса в Индиане. Об этом сообщает CNN.

Представитель господина Пенса Грег Джейкоб рассказал, что его подопечный дал разрешение ФБР забрать секретные документы из его дома 19 января, в то время как сам бывший вице-президент находился в Вашингтоне. Господин Джейкоб отметил, что доставил коробки, в которых были найдены эти документы, наряду с другими бумагами вице-президента, в Национальный архив 23 января.

«После сообщений в прессе об обнаружении секретных документах в частном доме президента Байдена в понедельник, 16 января, Пенс из соображений предосторожности привлек стороннего консультанта, имеющего опыт работы с секретными документами, для просмотра записей, хранящихся в его личном доме»,— заявил Грег Джейкоб в письме Национальному управлению архивов и документации от 18 января.

Майк Пенс не знал, что секретные документы находятся у него дома, и готов полностью сотрудничать, написал господин Джейкоб. CNN отмечает, что ранее бывший вице-президент неоднократно говорил, что у него нет никаких конфиденциальных документов.

Содержание и уровень секретности найденных у Майка Пенса бумаг пока не разглашается.

В течение последнего месяца поступало несколько сообщений об обнаружении секретных документов у президента США Джо Байдена. Бумаги были найдены в частном доме господина Байдена и в аналитическом центре в Вашингтоне, в помещениях которого он когда-то работал. Летом 2022 года секретные бумаги нашли в резиденции предыдущего президента США Дональда Трампа во Флориде.

О ситуации с секретными документами у нынешнего президента США — в материале «Ъ» «Джо Байден пошел на снижение».

Дарья Эрозбек