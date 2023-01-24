Казначейству выставили счет за израильский паспорт

Уехавший из России оппозиционер Михаил Иосилевич, отбывший срок за сотрудничество с нежелательной «Открытой Россией», открыл валютный счет в Сбербанке, чтобы следствие смогло вернуть ему $146,7 тыс., ранее изъятые при обыске. Из-за санкций Сбербанк не может перевести валюту нижегородцу в другой банк. Также Михаил Иосилевич потребовал с государства 50 млн руб. компенсации за незаконное обвинение в сокрытии израильского гражданства, по которому его оправдали. Юристы полагают, что возможная компенсация будет минимальной, если ее вообще удастся отсудить.
Уехав за рубеж, Михаил Иосилевич стал активнее судиться с российскими госорганами
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Советский райсуд Нижнего Новгорода 24 января продолжил рассматривать иск оппозиционера Михаила Иосилевича к региональному следственному управлению СК. Осужденный предприниматель, уехав со своей семьей в Израиль, потребовал вернуть ему изъятые во время обыска в качестве вещдоков $146,7 тыс. Вернуть ему деньги решил суд в обвинительном приговоре. В мае 2022 года Михаилу Иосилевичу назначили год и восемь месяцев колонии-поселения за сотрудничество с нежелательной в РФ организацией «Открытая Россия» и угрозах свидетелю по уголовному делу Ярославу Грачу. Коммерсанта осудили за то, что накануне выборов в сентябре 2020 года он предоставил помещение своего кафе «То самое место» для подготовки наблюдателей движения «Голос» (признано иностранным агентом).
Следственная экспертиза связала «Голос» с «Открытой Россией», и Михаила Иосилевича обвинили в посягательствах на основы конституционного строя. Вину он не признал, во время суда пытался улететь в Израиль с помощью посольства, за что повторно был арестован. С учетом отбытого в СИЗО времени оппозиционер освободился в сентябре 2022 года и эмигрировал.
Перед отъездом он попросил СК вернуть изъятые у него при обысках деньги, но Нижегородское следственное управление без проблем смогло перечислить на счет осужденному только 390 тыс. руб. Перевести валюту со спецсчета в Сбербанке следователи не смогли.
Тогда эмигрант через своего адвоката подал на следственное управление иск о бездействии и ущемлении своих имущественных прав. Инспектор контрольно-следственного отдела СУ СК Юрий Кириленко заверил суд, что деньги Михаила Иосилевича по инструкции Минфина и ЦБ РФ поместили на спецсчет, но Сбербанк из-за санкций не может перевести валюту в другие банки. Истец мог бы конвертировать доллары или открыть в Сбербанке валютный счет, предложили в следствии.
Довод о бездействии в управлении СК не признают: ведомство дважды обращалось в Сбербанк, но получало ответ о невозможности валютных транзакций.
Перед очередным заседанием суда выяснилось, что Михаил Иосилевич все же открыл валютный счет в Сбербанке через родственников, которые направили реквизиты в СУ СК. Однако деньги на него не перевели, отметил адвокат Алексей Матасов.
Представитель ответчика на заседании не появился из-за занятости в другом процессе. Наметившийся компромисс в возврате валюты, впрочем, не отменяет судебного спора. Адвокат Матасов сообщил «Ъ-Приволжье», что его доверитель пока не намерен отзывать иск о бездействии следствия: «Мы считаем, что подобное ограничение права собственности может регулироваться только федеральным законом или Конституцией. А Следственный комитет ссылается на инструкцию Центробанка и Минфина РФ, в которой прописано, что арестованные деньги могут быть возвращены только по безналичному расчету. Однако федерального закона, ограничивающего выдачу наличных, нет. Поэтому имущество необходимо вернуть сразу», — подчеркнул защитник.
Кроме того, Михаил Иосилевич подал в Советский райсуд очередной иск, требуя обязать управление Федерального казначейства (УФК) выплатить ему 50 млн руб. компенсации за необоснованное обвинение в сокрытии иностранного гражданства.
Следствие также обвиняло его в том, что он не информировал госорганы о втором гражданстве Израиля, но бизнесмена оправдали — он доказал, что своевременно направлял уведомление. Если в рамках права на реабилитацию с УФК взыщут какую-либо сумму, оно затем вправе выставить регрессные требования к следователю СК как составителю незаконного обвинения. Однако добиться возмещения столь крупной суммы в качестве морального ущерба нереально, полагает адвокат Андрей Малышев.
«Практика показывает, что выплаты по подобным искам минимальны. Максимум до миллиона рублей взыскивают», — предположил эксперт.
Судебное разбирательство по административному иску Михаила Иосилевича к СК продолжится 31 января. Что касается его уголовного дела, нижегородский израильтянин хочет снять с себя вину по эпизоду с угрозой Ярославу Грачу. Жалоба на приговор в этой части была направлена в кассационный суд.
Михаила Иосилевича признали виновным в угрозе свидетелю на основе аудиозаписи интернет-конференции украинского пранкера Евгения Вольнова. Ее участники угрожали Ярославу Грачу и его родным расправой, эксперты ФСБ решили, что голос звонившего аналогичен голосу Михаила Иосилевича.
Сам он это отрицал, а защитники представляли в суд независимую фонографическую экспертизу о том, что голоса неизвестного и Михаила Иосилевича совершенно разные.