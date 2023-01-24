Казначейству выставили счет за израильский паспорт

Уехавший из России оппозиционер Михаил Иосилевич, отбывший срок за сотрудничество с нежелательной «Открытой Россией», открыл валютный счет в Сбербанке, чтобы следствие смогло вернуть ему $146,7 тыс., ранее изъятые при обыске. Из-за санкций Сбербанк не может перевести валюту нижегородцу в другой банк. Также Михаил Иосилевич потребовал с государства 50 млн руб. компенсации за незаконное обвинение в сокрытии израильского гражданства, по которому его оправдали. Юристы полагают, что возможная компенсация будет минимальной, если ее вообще удастся отсудить.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Уехав за рубеж, Михаил Иосилевич стал активнее судиться с российскими госорганами

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Уехав за рубеж, Михаил Иосилевич стал активнее судиться с российскими госорганами

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Советский райсуд Нижнего Новгорода 24 января продолжил рассматривать иск оппозиционера Михаила Иосилевича к региональному следственному управлению СК. Осужденный предприниматель, уехав со своей семьей в Израиль, потребовал вернуть ему изъятые во время обыска в качестве вещдоков $146,7 тыс. Вернуть ему деньги решил суд в обвинительном приговоре. В мае 2022 года Михаилу Иосилевичу назначили год и восемь месяцев колонии-поселения за сотрудничество с нежелательной в РФ организацией «Открытая Россия» и угрозах свидетелю по уголовному делу Ярославу Грачу. Коммерсанта осудили за то, что накануне выборов в сентябре 2020 года он предоставил помещение своего кафе «То самое место» для подготовки наблюдателей движения «Голос» (признано иностранным агентом).

Следственная экспертиза связала «Голос» с «Открытой Россией», и Михаила Иосилевича обвинили в посягательствах на основы конституционного строя. Вину он не признал, во время суда пытался улететь в Израиль с помощью посольства, за что повторно был арестован. С учетом отбытого в СИЗО времени оппозиционер освободился в сентябре 2022 года и эмигрировал.

Перед отъездом он попросил СК вернуть изъятые у него при обысках деньги, но Нижегородское следственное управление без проблем смогло перечислить на счет осужденному только 390 тыс. руб. Перевести валюту со спецсчета в Сбербанке следователи не смогли.

Тогда эмигрант через своего адвоката подал на следственное управление иск о бездействии и ущемлении своих имущественных прав. Инспектор контрольно-следственного отдела СУ СК Юрий Кириленко заверил суд, что деньги Михаила Иосилевича по инструкции Минфина и ЦБ РФ поместили на спецсчет, но Сбербанк из-за санкций не может перевести валюту в другие банки. Истец мог бы конвертировать доллары или открыть в Сбербанке валютный счет, предложили в следствии.

Довод о бездействии в управлении СК не признают: ведомство дважды обращалось в Сбербанк, но получало ответ о невозможности валютных транзакций.

Перед очередным заседанием суда выяснилось, что Михаил Иосилевич все же открыл валютный счет в Сбербанке через родственников, которые направили реквизиты в СУ СК. Однако деньги на него не перевели, отметил адвокат Алексей Матасов.

Представитель ответчика на заседании не появился из-за занятости в другом процессе. Наметившийся компромисс в возврате валюты, впрочем, не отменяет судебного спора. Адвокат Матасов сообщил «Ъ-Приволжье», что его доверитель пока не намерен отзывать иск о бездействии следствия: «Мы считаем, что подобное ограничение права собственности может регулироваться только федеральным законом или Конституцией. А Следственный комитет ссылается на инструкцию Центробанка и Минфина РФ, в которой прописано, что арестованные деньги могут быть возвращены только по безналичному расчету. Однако федерального закона, ограничивающего выдачу наличных, нет. Поэтому имущество необходимо вернуть сразу», — подчеркнул защитник.

Кроме того, Михаил Иосилевич подал в Советский райсуд очередной иск, требуя обязать управление Федерального казначейства (УФК) выплатить ему 50 млн руб. компенсации за необоснованное обвинение в сокрытии иностранного гражданства.

Следствие также обвиняло его в том, что он не информировал госорганы о втором гражданстве Израиля, но бизнесмена оправдали — он доказал, что своевременно направлял уведомление. Если в рамках права на реабилитацию с УФК взыщут какую-либо сумму, оно затем вправе выставить регрессные требования к следователю СК как составителю незаконного обвинения. Однако добиться возмещения столь крупной суммы в качестве морального ущерба нереально, полагает адвокат Андрей Малышев.

«Практика показывает, что выплаты по подобным искам минимальны. Максимум до миллиона рублей взыскивают», — предположил эксперт.

Судебное разбирательство по административному иску Михаила Иосилевича к СК продолжится 31 января. Что касается его уголовного дела, нижегородский израильтянин хочет снять с себя вину по эпизоду с угрозой Ярославу Грачу. Жалоба на приговор в этой части была направлена в кассационный суд.

Михаила Иосилевича признали виновным в угрозе свидетелю на основе аудиозаписи интернет-конференции украинского пранкера Евгения Вольнова. Ее участники угрожали Ярославу Грачу и его родным расправой, эксперты ФСБ решили, что голос звонившего аналогичен голосу Михаила Иосилевича.

Сам он это отрицал, а защитники представляли в суд независимую фонографическую экспертизу о том, что голоса неизвестного и Михаила Иосилевича совершенно разные.

Роман Рыскаль