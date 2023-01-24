Армения и Азербайджан обвинили друг друга в расовой дискриминации

Представитель Армении по международным правовым вопросам Егише Киракосян сообщил, что 23 января Ереван представил в Международный суд ООН меморандум, в котором описываются грубые нарушения «Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации» со стороны Азербайджана. В свою очередь Азербайджан представил аналогичный меморандум, сообщили в МИД страны.

«23 января 2023 году Армения представила в Международный суд ООН меморандум о комментировании и применении "Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации" в отношении Азербайджана, в котором подробно излагаются грубые нарушения положений "Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации" со стороны Азербайджана на протяжении десятилетий"»,— написал Егише Киракосян в Twitter.

Согласно сообщению МИДа Азербайджана, меморандум Баку состоит из тысяч страниц доказательств дискриминации, продолжающейся на протяжении почти 30 лет. Ведомство заявляет, что представило документы, доказывающие случаи убийств и перемещений азербайджанцев, совершенных армянской стороной по национальному признаку.

Международный суд ООН 31 января в Гааге проведет слушание в связи с иском Азербайджана к Армении по международной конвенции «Об отмене всех форм расовой дискриминации». Баку обратился в Международный суд 5 января. В том числе Армению обвинили в установке мир на территории Азербайджана. Стороны уже обращались в Международный суд ООН с исками о расовой дискриминации в 2021 году.

Лусине Баласян