В Невинномысске началось строительство логистического центра за 3,9 млрд рублей

ГК «Ромекс» приступила к строительству крупного логистического центра для онлайн-ритейлера OZON на территории опережающего социально-экономического развития «Невинномысск», сообщает пресс-служба администрации города. Стоимость проекта составит 3,9 млрд руб.

По данным местных властей, площадь комплекса составит 94 тыс. кв. м. Завершить строительство планируют в 2024 году. Государство также выделило инвестору 923 млн руб. на строительство необходимой инженерной и транспортной инфраструктуры. Комплекс будет включать крупный универсальный склад класса «А». Комплекс обеспечит городу 1089 новых рабочих мест.

«Сама же программа проекта предполагает поэтапное наращивание объемов оказания данных услуг и составит порядка 192,2 тыс. ед. товара в год», — цитирует пресс-служба администрации главу Невинномысска Михаила Миненкова.

Анастасия Назарова