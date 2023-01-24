Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Бомбоубежище на проспекте Гагарина планируют отремонтировать до конца марта

Администрация Приокского района объявила аукцион по ремонту бомбоубежища в доме №106 на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде. Начальная (максимальная) стоимость работ составляет 2,87 млн руб., указано на портале госзакупок.

Подрядчику предстоит привести в порядок помещение, покрасить стены, установить унитазы и умывальники, герметическую дверь. Заявки на аукцион принимают до 30 января, итоги подведут 1 февраля. Завершить ремонт нужно до конца марта.

До конца года в Нижнем Новгороде отремонтируют еще 24 бомбоубежища. На это потребуется 50 млн руб.

Главные новости Нижегородской области читайте «Вконтакте»

Анастасия Еремина

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...