Бомбоубежище на проспекте Гагарина планируют отремонтировать до конца марта

Администрация Приокского района объявила аукцион по ремонту бомбоубежища в доме №106 на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде. Начальная (максимальная) стоимость работ составляет 2,87 млн руб., указано на портале госзакупок.

Подрядчику предстоит привести в порядок помещение, покрасить стены, установить унитазы и умывальники, герметическую дверь. Заявки на аукцион принимают до 30 января, итоги подведут 1 февраля. Завершить ремонт нужно до конца марта.

До конца года в Нижнем Новгороде отремонтируют еще 24 бомбоубежища. На это потребуется 50 млн руб.

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Анастасия Еремина