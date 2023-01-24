Госдума приняла в первом чтении законопроект об интеграции систем образования на новых территориях

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект об интеграции систем образования и научной деятельности ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с российскими стандартами. Поправки ко второму чтению должны подготовить до 7 февраля, следует из базы Госдумы.

Законопроект признает образование, ученые степени и звания, полученные жителями ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей до присоединения к России. Также он закрепляет на присоединенных территориях нормы в соответствии с российскими образовательными и образовательно-квалификационными уровнями и приводит в соответствие с российским законодательством деятельность образовательных и научных организаций.

Кроме этого, законопроект предлагает освободить всех преподавателей в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях от аттестации до 1 сентября 2024 года. Также организации на этих территориях должны будут получить бессрочную лицензию на осуществление образовательной деятельности до 1 января 2026 года.

Законопроект внесли в Госдуму 29 декабря 2022 года. Его подготовили в правительстве России.

Олеся Павленко