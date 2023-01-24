Больше 50 тысяч рублей похитили «целительницы» у пенсионера в Удмуртии под предлогом снятия порчи

В Удмуртии в полицию обратился 63-летний житель одной из деревень Балезинского района. Мужчина рассказал о хищении у него денег под предлогом снятия порчи, сообщает пресс-служба МВД по республике.

Инцидент произошел днем, когда пенсионер находился дома вместе со своей 83-летней матерью. К нему пришли двое неизвестных женщин, одна из которых рассказала о наложенных на него и мать порче. «Целительницы» пообещали провести обряд очищения.

Однако для проведения ритуала женщины потребовали дать им в руки все имеющиеся в доме деньги. Пока одна незнакомка отвлекала хозяев дома разговорами, вторая перебирала купюры в переданном конверте, где находилось порядка 100 тыс. руб.

Только после ухода «целительниц» пенсионер обнаружил пропажу более 50 тыс. руб. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража). В настоящее время устанавливаются подозреваемые лица.