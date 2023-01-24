В Солнечном открыли Центр художественной гимнастики

В Солнечном (микрорайон в Екатеринбурге) открыли Центр художественной и эстетической гимнастики. Как пояснили в департаменте информационной политики региона, центр станет ключевым объектом Международного фестиваля университетского спорта в августе этого года. В феврале здесь начнутся тренировки воспитанниц областной спортивной школы по художественной гимнастике.

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«Если раньше наши гимнастки ездили на международные соревнования только в другие города, регионы и страны, то теперь международные соревнования будут приезжать к нам на Урал. И первым таким масштабным событием станет Международный фестиваль университетского спорта, который пройдет в Екатеринбурге летом этого года», — рассказал губернатор Евгений Куйвашев на церемонии открытия центра.

Строительством объекта в качестве подрядчика занималась уральская компания «Стройтэк». Новый Центр гимнастики возглавила Ирина Зильбер. После окончания Международного фестиваля университетского спорта, в центре начнут работу кружки и секции: художественная гимнастика, эстетическая гимнастика, балетная мастерская, хореографическая студия. А также будет работать тренажерный зал. В центре могут заниматься дети от трех лет. Кроме того здесь планируют открыть 380 бюджетных мест.

Центр художественной и эстетической гимнастики — это четырехэтажное здание общей площадью около 23 тыс. кв. м. Центральная арена вмещает одновременно три гимнастических ковра, еще два ковра расположены в разминочном зале, в тренировочном — четыре. Также в здании предусмотрены два хореографических зала, тренажерный зал, зона для СМИ и организации трансляций.

«Открытие центра – важное событие для района. Такие масштабные жилые проекты очень важно насыщать социальной и образовательной инфраструктурой, которая способствует всестороннему развитию, популяризации спорта и здорового образа жизни, а также формированию качественной и сбалансированной среды района», – отметил вице-президент группы «Эталон» (застройщик микрорайона Солнечный) по региону Урал Андрей Ермишкин.

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