180 км дорог до садоводств под Петербургом отремонтируют до 2025 года

К 2025 году в рамках соглашения властей Санкт-Петербурга и Ленинградской области запланировано отремонтировать 85 дорог общей протяженностью более 180 км, ведущих к садоводствам за городом. В текущем году в планы города входит ремонт 20 дорог.

Об этом рассказала пресс-служба Смольного. Всего на эти средства город выделяет 448 млн рублей. В 2023 году проекты ремонта и реконструкции получат 133 млн рублей.

«Такая же сумма была выделена в 2022 году. На эти средства было отремонтировано или построено 56,7 тысяч кв. м объектов дорожного хозяйства и мелиорации, 500 узлов учета электроэнергии, 48 км сетей водоснабжения, 12 километров дорог внутри садоводств, восемь новых модульных врачебных амбулаторий»,— говорится в сообщении пресс-службы.

Сейчас на территории Петербурга и Ленобласти расположено зарегистрировано около 3 тыс. садоводств, которыми пользуется не менее 2,5 млн петербуржцев.

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