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СКР инициирует изъятие у МВД дела по факту гибели четырех пассажиров в ДТП

В СУ СКР по Пермскому краю проводится проверка по факту гибели и травмирования шести пассажиров, попавших в ДТП 23 января. Как сообщает сайт управления, она проводится по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Речь идет о происшествии, которое случилось на автодороге Кунгур — Соликамск. По предварительным данным, водитель грузового автомобиля допустил занос полуприцепа на полосу встречного движения, в результате чего произошло столкновение с «Газелью», в которой находились пассажиры. В ходе дорожно-транспортного происшествия четыре человека погибли, еще двое получили различные травмы и были госпитализированы.

«В связи с широким общественным резонансом, по поручению руководителя регионального управления СКР подчиненными сотрудниками направлено ходатайство в адрес органов прокуратуры об изъятии уголовного дела, возбужденного по ст. 264 УК РФ, из производства территориального отдела полиции»,— говорится в пресс-релизе СУ СКР.

Следователем с участием следователей-криминалистов проведен осмотр места происшествия, назначены и проводятся необходимые судебные экспертизы, выполняется комплекс иных проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

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