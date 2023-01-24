Как увеличивался госдолг США

В феврале 2022 года госдолг США впервые преодолел отметку $31 трлн. 19 января 2023 года он достиг официально установленного потолка в размере $31,4 трлн, с связи с чем Минфин США объявил о введении «чрезвычайных мер», включая приостановку выплат взносов в государственные фонды медицинского и социального страхования. Глава ведомства Джанет Йеллен заявила, что невозможность правительства платить по своим обязательствам приведет к рецессии и может спровоцировать глобальный финансовый кризис.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти заявил, что готов к переговорам об «ответственном» повышении потолка госдолга с президентом США Джо Байденом. Последний отметил, что с нетерпением ждет встречи, но не станет обсуждать сокращение социальных расходов. При этом, как показало социологическое исследование Rasmussen Reports, более половины американских избирателей согласятся на частичную приостановку работы федерального правительства («шатдаун»), чтобы Конгресс смог принять решение о возможном сокращении бюджетных расходов, а не просто в очередной раз повысил лимит.