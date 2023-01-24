Мэрия Перми выступила против переноса арт-объекта «Счастье не за горами»

Мэрия Перми не согласовывала перенос арт-объекта «Счастье не за горами». Буквы сегодня начал переносить подрядчик.

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«Арт-объект “Счастье не за горами” находится в муниципальной собственности,— заявили в пресс-службе администрации Перми.— Действия, которые сейчас совершаются в отношении букв, не согласованы с балансодержателем — городским центром охраны памятников. Никаких уведомлений в адрес учреждения не поступало. Специалисты центра выехали на место, зафиксировали факт противоправных действий в отношении муниципального имущества. В связи с этим готовится предписание в отношении подрядчика».

28 декабря 2022 года губернатор Прикамья Дмитрий Махонин дал поручение до конца января перенести именно столб за арт-объектом, который портил вид, при этом речь о перемещении самой композиции не шла.