В Москве чаще всего за парковку без номеров эвакуируют BMW, Mercedes-Benz и Audi

В 2022 году в Москве за парковку автомобилей без номеров чаще всего эвакуировали «люксовые» иномарки, сообщили в столичном Дептрансе.

За прошлый год со столичных улиц были перемещены на спецстоянки более 5,1 тыс. машин без номеров, включая BMW (472 шт.), Mercedes-Benz (313 шт.), Audi (176 шт.), Tesla (59 шт.), Porsche (53 шт.) и другие. Из всех эвакуированных автомобилей почти 2,2 тыс. были припаркованы с нарушениями.

Чаще всего автомобили отправляли на спецстоянки с Кутузовского проспекта, Лобненской улицы, Ленинградского проспекта, проспекта Мира и Волгоградского проспекта.

Напомним, в 2017 году антитеррористическая комиссия Москвы утвердила документ, разрешающий городским службам увозить на штрафстоянки автомобили со снятыми или закрытыми номерами (даже если машина припаркована без нарушений): такое транспортное средство рассматривается как потенциально опасное с точки зрения террористической угрозы.

Максим Вершинин