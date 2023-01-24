«Детский мир» по предложению ФАС ограничил наценку на самые популярные товары в 2023 году

По предложению Федеральной антимонопольной службы (ФАС) сеть магазинов «Детский мир» продлит ограничение наценки на наиболее востребованные товары. Лимит наценки составит не более 20% от стоимости товара.

«"Детский мир" продлил добровольные обязательства об ограничении наценок на весь 2023 год. Наценки на 40 наиболее востребованных детских товаров ограничены на уровне не более 20%»,— говорится в пресс-релизе на сайте ФАС. Среди позиций, на которые распространится ограничение стоимости: детское питание, подгузники, косметика для ухода за кожей и другие товары для детей.

В декабре 2022 года Госдума рекомендовала ограничить наценки на товары первой необходимости на уровне 10–15%. После ввода российских войск на Украину Минсельхоз, ФАС и Минпромторг согласовали параметры добровольных ограничений наценок на базовые продукты.

Об ограничении наценок на товары в России — в материале «Ъ» «Еде отмерили наценки».

Андрей Сапожников