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обновлено 12:15

Бывшего футболиста «Амкара» могут оштрафовать за дискредитацию армии РФ

Бывший игрок «Амкара» и популярный блогер Евгений Савин стал фигурантом административного дела о дискредитации Вооруженных сил РФ. Материалы дела находятся в Тверском суде Москвы. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Основанием для возбуждения дела стал видеоролик с критикой спецоперации России на Украине, который Евгением Савиным опубликован в апреле 2022 года. Вскоре после этого он уехал из России.

Евгений Савин играл в составе пермского «Амкара» в 2006–2007 годах. С 2015 года работал спортивным комментатором.

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