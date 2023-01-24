Школа-интернат ФК «Краснодар» получила статус футбольной академии высшей категории

Школа-интернат футбольного клуба «Краснодар» получила статус «Футбольная академия высшей категории» на период по 30 июня 2023 года. Решение приняла комиссия по аттестации футбольных школ при президенте Российского футбольного союза.

Такой же статус получили столичные футбольная академия «Динамо» Л. И. Яшина, Центр образования и спорта «Локомотив» и Академия «Спартак» по футболу Ф. Ф. Черенкова, а также петербургское АО «ФК "Зенит"».

Всего в России работает более 2,5 тыс. футбольных школ. Им ежегодно присваивается одна из четырех категорий. При наличии статуса школы могут получать методическую, организационную и финансовую поддержку со стороны РФС.

Татьяна Ручкина

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