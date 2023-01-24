Глава транспортного комитета Госдумы пояснил поправки о бронировании даты пересечения границы на авто

Глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев заявил в эфире «Ъ FM», что предложение обязать бронировать дату и время пересечения границы на машине касается только грузовых автоперевозок. Изменения, касающиеся порядка пересечения границы на автомобиле, предлагалось внести в законодательство законопроектом, который ГД рассмотрит во втором чтении в феврале. Также из базы Госдумы исчез текст законопроекта, подготовленного ко второму чтению.

«Это касается только грузовых автомобильных перевозок, которыми занимаются на коммерческой основе перевозят грузы. Мы убираем пробки, которые стоят по 10-15 км. Водители не видят ни воды, ни еды, ни туалетов, ничего. А у них есть семьи — жены, дети — поэтому устраняем эту проблему»,— сказал Евгений Москвичев.

Ранее господин Москвичев внес в Госдуму поправки, согласно которому время и дату пересечения границы нужно будет бронировать заранее. Владельцы атвомобилей смогут резервировать время и дату через государственную информационную систему электронных перевозочных документов. При непредоставлении всех необходимых документов и сведений госслужбы смогут отказать в пересечении границы.

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