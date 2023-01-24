Митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий попал под санкции

Митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий попал в очередной санкционный список Украины. В него вошли 22 представителя Русской православной церкви (РПЦ). В санкционном списке также оказались представитель РПЦ при Всемирном совете церквей, племянник патриарха Московского и всея Руси Кирилла Михаил Гундяев, председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда, патриарший экзарх Юго-Восточной Азии, митрополит Сингапурский и Юго-Восточно-Азиатский Сергий (Чашин), митрополит Будапештский и Венгерский Иларион (Алфеев), митрополит Владимирский и Суздальский Тихон, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В ноябре 2022 года митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий публично поддержал специальную военную операцию РФ на Украине. «Сегодня жизнь предложила нам очень сложный, ответственный выбор: встать на защиту тех ценностей, которыми мы пронизаны с детства, с истории нашего государства. Нам предложили нечто другое, совершенно неприемлемое с точки зрения не только нравственности и совести, но и с точки зрения самых элементарных человеческих отношений. Мы должны понимать, что это борьба с дьяволом, как сказал президент и руководитель нашего государства»,— заявил митрополит на заседании регионального заксобрания.