18,8 триллиона рублей составил внутренний долг РФ по итогам 2022 года, сообщил Минфин. За год показатель прибавил 2,3 трлн руб. (плюс 13,9%), а в отношении к ВВП — вырос до 12,9% против 12,2% в 2021 году. Относительно умеренный рост внутреннего госдолга связан с тем, что дефицит федерального бюджета в 2022 году в значительной мере финансировался за счет средств ФНБ, из фонда на эти цели было изъято 3 трлн руб. Основная часть внутреннего госдолга (96%) приходится на гособлигации, их общий объем за год увеличился на 2,3 трлн руб. При этом объем гособлигаций с фиксированным купоном (ОФЗ-ПД) за год практически не изменился — он равен 9,8 трлн руб. и составляет 54% всех облигаций федерального займа.