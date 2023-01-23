Стоки перенесли на новый год

В городе Барыш Ульяновской области подрядчик ООО «Технология» с июня минувшего года задерживает реконструкцию очистных сооружений по нацпроекту «Оздоровление Волги». Ранее уже поступали сигналы о том, что компания не справляется с работами, а деньги на это продолжают выделяться. При этом региональные власти во главе с губернатором Алексеем Русских никак не реагировали на проблему. Ситуация начала меняться лишь после того, как о ней написали местные СМИ — по их данным, компания не приступала к работам — на участке очистных сооружений города лишь установлены ограда и табличка о «масштабной» реконструкции. Министр ЖКХ и строительства Ульяновской области Александр Черепан отметил, что власти «изучают публикацию и проверяют изложенные факты».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В городе Барыш Ульяновской области могут сорвать исполнение контракта по реконструкции канализационных очистных сооружений, канализационных насос­ных станций с сетями канализации в городе Барыш (1этап). Он получил финансирование в рамках нацпроекта «Оздоровление Волги».

Контракт стоимостью свыше 368,6 млн руб. был заключен 25 мая 2022 года с ООО «Технология». Заказчиком выступило управление архитектуры и строительства МО «Барышский район». Согласно документам договора, подрядчику предусмотрена выплата аванса в размере 50% цены контракта, а именно более 184,3 млн руб.

Согласно графику работ, подрядчик должен был в июне-июле­ 2022 года подготовить территорию, в сентябре начать ремонт и установить оборудование КНС поселка Садовый. Эти работы должны быть завершены в феврале этого года. К остальному комплексу работ компания должна приступить в этом году. Подрядчик должен ввести объект в эксплуатацию до 1 ноября 2023 года. Строительства новых очистных сооружений в Барыше ждут уже более 10 лет. Однако, по данным местных СМИ, компания еще не приступала к работам — на участке очистных сооружений города лишь установлены ограда и табличка о начале реконструкции. ООО «Технология» было единственным участником торгов по модернизации очистных сооружений, поскольку условия конкурсной документации (а именно показатель, «максимальное количество контрактов») были составлены под конкретного поставщика, считают авторы публикации. Ранее уже поступали сигналы о том, что подрядчик не справляется с работами, а деньги продолжают на это выделяться. Региональные власти во главе с губернатором Алексеем Русских никак не реагировали на проблему. Ситуация начала меняться только после того, как о ней написали местные СМИ. «Изучаем публикацию и проверяем изложенные факты»,— прокомментировал вопрос «Ъ» министр ЖКХ и строительства Ульяновской области Александр Черепан.

Дополнительным соглашением от 17 августа минувшего года сроки начала работ перенесли с июня на сентябрь 2022 года. Затем еще одним документом поменяли график строительных работ. Соглашением от 14 сентября стороны решают опять продлить сроки начала работ и переносят на 1 ноября минувшего года. График строительных работ также переносится еще одним документом. По нему в ноябре-декабре 2022 года должны были подготовить территорию, а в ноябре начать строительство административно-бытового корпуса. Все остальные работы перенесены на 2023 год.

Получить комментарий от директора МБУ «Управление архитектуры и строительства» МО «Барышский район» (заказчик контракта) Сергея Гаценко и представителей администрации района не удалось.

• ООО «Технология» зарегистрировано в августе 2018 года. Организация заняла первое место в 16 тендерах (в том числе в закупках у единственного поставщика), процент побед составляет почти 70%. По данным кartoteka.ru, директором компании с декабря минувшего года является Валерий Безгузов. Ранее эту должность занимал Эдуард Фахрудинов, с которым и заключался муниципальный контракт. Бенефициар ООО «Технология» — Денис Кузнецов. Основной вид деятельности компании — строительство жилых и нежилых зданий.

Связаться с представителями компании не удалось.

Евгений Чернов