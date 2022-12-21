Заглинуть под каждый камень

Крупные производители керамической плитки и сантехники регионов Черноземья испытывают сложности с поставками сырья — каолиновой глины, основные месторождения которой находятся в Луганске и Сумах. Так, предприятия Орловской области, в числе которых один из основных представителей отрасли «Керама марацци», попытались перейти на российское базовое сырье, но столкнулись с ростом отпускных цен более чем вчетверо. В ноябре министр промышленности и торговли Денис Мантуров говорил о возобновлении поставок каолина из новых российских регионов, однако участники рынка пока сомневаются, что эти поставки будут регулярными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рост стоимости сырья уменьшает конкурентоспособность российских производителей на мировом рынке

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Рост стоимости сырья уменьшает конкурентоспособность российских производителей на мировом рынке

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

О том, что региональные предприятия, использующие каолиновую глину в своем производстве, продолжают испытывать сложности с поставками этого сырья, «Ъ-Черноземье» рассказали в департаменте промышленности и торговли Орловской области. «В связи с тем что основные месторождения каолиновых глин находятся на территории Украины, региональные предприятия столкнулись с трудностями обеспечения производства данным сырьем. Был осуществлен переход на использование в качестве базового сырья беложгущих глин, добываемых в Оренбургской области. Но на фоне ажиотажного спроса со стороны производителей керамики основные поставщики российских глин увеличили отпускные цены более чем в четыре раза в годовом исчислении, что критически сказывается на себестоимости продукции, снижает конкурентоспособность перед импортной продукцией, препятствует полноценному импортозамещению. Кроме того, в связи с логистикой остается чрезмерно высокой стоимость турецких шпатов, которая выросла в три раза»,— рассказали в департаменте.

На территории Европы три действующих крупных карьера по добыче каолина — Луганск, Сумы, Великобритания, доступ к ним сейчас ограничен.

Как рассказывал ранее «Ъ-Черноземье», российские производители сантехники и керамической плитки используют каолин, до 90% поставок которого шли из Луганска. В Черноземье крупнейшими предприятиями отрасли являются производитель керамики и сантехники орловское ООО «Керама марацци» (позиционирует себя как российская компания, но принадлежит зарегистрированной в Нидерландах структуре американского производителя напольных покрытий Mohawk Industries Mohawk Marazzi Russia B.V.) и входящее в холдинг «Юнитайл» (принадлежит инвестиционной компании А1, входящей в консорциум «Альфа-групп») ООО «Воронежская керамика». В них на запросы «Ъ-Черноземье» не ответили.

В начале года в «Керама марацци» рассказывали о намерении скорректировать планы масштабного расширения производства за 7,2 млрд руб.— запуск одной из двух новых линий керамогранита перенесен на 2023 год, планы строительства второй аналогичной линии стали неактуальными. По оценкам правительства Орловской области, предприятие занимает около 50% в экспорте керамической плитки из РФ. В департаменте промышленности и транспорта Воронежской области сказали, что «не располагают информацией по заданной теме».

Вопрос с перебоями поставок каолина поднимался и на отраслевых мероприятиях — в частности, он затрагивался на первом форуме недропользователей ЦФО в Туле. Замгендиректора по информационно-аналитическому обеспечению недропользования ФГБУ «ВИМС» Дмитрий Козловский рассказывал, что для решения проблемы за средства федерального бюджета ведутся работы по поиску светложгущихся огнеупорных и тугоплавких глин — в частности, на Милославской площади в Рязанской области (прогнозные ресурсы по категории Р1 — 15 млн т, Р2 — 25 млн т). Однако эти работы планируется закончить в 2023 году, а до момента, когда сырье начнет поступать на предприятия, пройдет не менее пяти лет.

В ходе одного из межведомственных совещаний по вопросам недропользования в Воронеже от малого инновационного предприятия ВГУ ООО «Акма-Универсал» поступало предложение дорабатывать сырье под критерии производителей. «Технологи воронежского керамического завода встречались с геологами в ВГУ, но мы так и не нашли точек соприкосновения, потому что технологи не хотят делиться своими наработками. Да, каолины воронежского месторождения каолиновых и кварцевых песков Козынка непригодны для производства керамической плитки или керамогранита из-за избыточного содержания глинозема: 30% Al 2 O 3 вместо необходимых для керамогранита 20%. Но мы из наших же компонентов того же месторождения можем составить шихту, которая подошла бы для производства и керамической плитки, и керамогранита»,— отмечал представитель «Акма-Универсала».

В ноябре министр промышленности и торговли Денис Мантуров рассказывал СМИ, что поставки каолина и еще ряда нерудных полезных ископаемых будут осуществляться из новых российских регионов. В Ассоциации производителей керамических материалов рассказали, что в секцию поставщиков сырья ассоциации уже вступает компания, обеспечивающая поставки каолинов из карьеров Волновахи. Впрочем, опрошенные «Ъ-Черноземье» участники рынка пока сомневаются, что эти поставки будут регулярными.

По оценкам директора департамента исследований и аналитики консалтинговой компании СМПРО Андрея Черникова, в России производится около 2,7 млн т каолина в год. Подавляющая часть производства осуществляется в Приволжском и Уральском федеральных округах — до 90%. Продукция практически не экспортируется — доля экспорта каолина в общем объеме производства составляет 0,2–0,6%. Доля импорта составляет 13–16%. В 2019–2021 годах около 92% всего импорта пришлось на Украину. Ежегодный объем потребления каолина составляет 2,8–3,1 млн т. За январь-октябрь 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021-го производство плит и плитки керамической увеличилось на 0,9% — cо 163,6 до 165,2 тыс. кв. м. Производство сантехники из керамики снизилось на 14,2% — c 12,5 до 10,7 тыс. шт. При этом цены на плитку увеличились на 20%, на сантехнику из керамики — на 30%.

Исполнительный директор Ассоциации ПСМ ЕАЭС Дмитрий Переверзев отметил, что с июля 2022 года загрузка российских производственных мощностей по керамической плитке и керамограниту находится на уровне 84%, по сантехнике — 81%, что на 9% ниже показателя прошлого года. По данным эксперта, каолин и каолинитовые глины как сырье для производства используют более 30 предприятий РФ.

Мария Старикова