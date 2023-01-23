Под покровом выборов

Самарская городская дума 27 декабря увеличила коэффициенты при определении арендной стоимости земли, государственная собственность на которую не разграничена. Несмотря на то, что не все земельные участки в Самаре, не находящиеся в частной собственности, принадлежат муниципалитету, плату за их аренду все равно получает город. Для предпринимателей, чей бизнес находится на таких участках, решением депутатов арендная плата увеличилась почти в 4 раза, что, по словам владельцев бизнеса, грозит им разорением. Политика самарских властей идет вразрез с заявлениями президента РФ Владимира Путина, который весной 2022 года призвал использовать все возможности для того, чтобы поддержать бизнес, однако сами чиновники настаивают, что коэффициенты пришлось изменить по решению регионального УФАС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Значительное повышение арендной стоимости участков в границах Самары затронет большинство малых и средних предпринимателей

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Значительное повышение арендной стоимости участков в границах Самары затронет большинство малых и средних предпринимателей

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Депутаты городской думы Самары в конце минувшего года изменили коэффициенты при определении арендной стоимости земли, государственная собственность на которую не разграничена. Соответствующие поправки, предложенные в законопроекте департамента управления имуществом Самары, внесены в решение думы от 25 июля 2017 года «Об утверждении коэффициентов видов использования земельных участков при определении размера арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, находящихся на территории городского округа Самара и предоставляемых для целей, не связанных со строительством, в аренду без торгов». Как следует из вновь принятого решения, для арендаторов, имеющих «объекты капитального строительства в целях извлечения прибыли на основании торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности», арендная плата увеличивается почти в 4 раза. При этом теперь не имеет значения, находится ли бизнес, к примеру, в Куйбышевском, Ленинском или Промышленном районе — во всех районах города коэффициент одинаковый. Площадь торгового объекта тоже не учитывается. Несмотря на то, что не все земельные участки в Самаре, не находящиеся в частной собственности, принадлежат муниципалитету, плату за их аренду все равно получает город. Стоит отметить, что для арендаторов участков земли в муниципальной собственности коэффициент увеличился на 66%.

Поправки были приняты 27 декабря, в день избрания главой города Елены Лапушкиной, одним из предвыборных обещаний которой стала поддержка предпринимательства. «Елена Лапушкина в своих предложениях, представленных на конкурс, большое внимание уделила обеспечению сбалансированной бюджетной политики, выполнению социальных обязательств, строительству социальных и инфраструктурных объектов. Она отметила, что крайне важными направлениями работы считает молодежную политику, поддержку предпринимательства и инициатив населения»,— говорится в новости на сайте городской администрации. На деле же проводимая администрацией Самары политика идет вразрез с заявлениями президента РФ Владимира Путина, который весной 2022 года призвал использовать все возможности для того, чтобы поддержать российских предпринимателей. «Отечественный бизнес сейчас очень достойно проявляет себя, при этом далеко не все малые и средние компании полностью справились с последствиями пандемии и тут же получили барьеры, связанные с санкционной агрессией против России. Это действительно, по-другому сказать нельзя, санкционная агрессия. В этой ситуации надо максимально поддержать российское предпринимательство, использовать для этого все возможности, включая снижение административной нагрузки»,— сказал президент.

Согласно данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, в Самарской области около 139 тыс. таких организаций и индивидуальных предпринимателей. Судя по отчету департамента управления имуществом Самары, большинство бизнесменов арендуют участки, государственная собственность на которые не разграничена. Так, в 2021 году доход от аренды такой земли составил 459 млн руб., от аренды муниципальной земли — 77 млн руб.

Опрошенные «Ъ» предприниматели утверждают, что резкое повышение арендной платы может довести их до банкротства, так как повышение цен для потребителей в условиях снижения спроса проблематично (согласно результатам опроса, проведенного аппаратом института уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей, более 60% российских предпринимателей назвали главной проблемой спад внутреннего спроса. — «Ъ»). «Теперь в месяц вместо 300 тыс. руб. мне придется платить за аренду 1,2 млн руб. В целом, в этой ситуации я вижу отвратительное отношение к бизнесу, чиновники нас даже не предупредили. В 2014 году, когда коэффициент тоже существенно увеличился, власти, вопервых, заранее предупредили предпринимателей, а вовторых, предложили рассрочки. В этот раз все сделали тихо, перед Новым годом. После праздников все вышли на работу, а 10 января уже нужно платить по договорам аренды»,— рассказал «Ъ» один из самарских предпринимателей, пожелавший остаться неназванным. Как отметил бизнесмен, часть предпринимателей, включая его самого, планирует добиться перевода арендуемого участка земли в муниципальную собственность.

По словам собеседника, несмотря на то, что проблема носит массовый характер, предприниматели боятся говорить о ней публично. «Все негодуют, но никто не хочет открыто говорить о проблеме и вступать в противостояние с чиновниками. При этом я если я теряю почти миллион каждый месяц, то другие теряют десятки миллионов»,— отметил источник. «Решение думы больше похоже на воспрепятствование предпринимательской деятельности. Если крупный бизнес еще может затянуть пояса, то малому и среднему предпринимательству придется очень сложно»,— считает другой владелец бизнеса в Самаре, также пожелавший остаться неизвестным. В приемной уполномоченного по защите прав предпринимателей в Самарской области Эдуарда Харченко «Ъ» подтвердили, что ни одной жалобы на решение гордумы к ним не поступало.

Как пояснили «Ъ» в гордуме, законопроект департамента управления имуществом Самары был подготовлен во исполнение предписания комиссии самарского УФАС и решения антимонопольной службы от 2019 года. Областное УФАС признало зависимость размера коэффициентов, к примеру, от вида торгового помещения или района, в котором он находится, «в отсутствие надлежащего экономического анализа и оценки факторов, влияющих на доходность земельного участка» нарушением закона о конкуренции. Решение антимонопольной службы городские чиновники попытались оспорить в арбитражном суде, но суд встал на сторону УФАС.Судя по содержанию судебного решения от 2022 года, зависимость ставки от района города или вида объекта торговли создавала ситуацию, когда на одном рынке предприниматели, осуществляющие одинаковый вид деятельности, оказывались в заведомо неравных условиях. «Таким образом, при установлении различных числовых значений коэффициентов, используемых для определения размера арендной платы за земельные участки, в зависимости от вида используемого объекта торговли (капитальное или временное), от вида торгового помещения, в котором осуществляется предпринимательская деятельность (магазин, торговый центр, торговоразвлекательный центр, рынок), а также в зависимости от места расположения земельного участка (район города), создаются неравные условия осуществления хозяйственной деятельности для субъектовконкурентов»,— сказано в решении суда.

Управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский согласен с мнением, что рост ставок арендной платы сильнее всего ударит по малому и среднему бизнесу, однако оспорить решение думы, отмечает эксперт будет непросто. Как поясняет основатель юридического партнерства «Мелешко Консалтинг» Антон Мелешко, для того, чтобы добиться сокращения арендной платы, бизнесменам следует обращаться в суд и различные ведомства. «Нужно проанализировать договор, судебную практику, причем не только в Самаре, но и других городах. Если повышение нарушает условия договора или ранее в судебной практике были подобные случаи и их решили в пользу бизнеса, нужно идти в суд. Арбитражные суды, как правило, особо не церемонятся в таких ситуациях, и, если действительно нарушены условия договора, аргумент суда будет в пользу предпринимателя. Также стоит обращаться в самые разные ведомства. Решение принимают конкретные чиновники. Если, например, они состоят в политической партии, предприниматель может написать туда обращение, что сейчас ему очень нужна поддержка, а не повышение расходов».

По данным из открытых источников, закон о повышении арендных ставок в несколько раз из всех крупных российских городов принят только в Самаре. В ноябре прошлого года в соседнем с Самарой Ульяновске стало известно о планах властей 25 раз увеличить арендную плату за землю под нестационарными объектами. Местные предприниматели заявили, что такое решение их разорит. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ульяновской области Екатерина Толчина провела встречу с городскими предпринимателями и представителями администрации Ульяновска. После огласки чиновники отказались от планов и начали обсуждать с бизнес-сообществом альтернативные тарифы.

Сабрина Самедова