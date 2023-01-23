За Воронежем подбирают отходы

Воронежские власти создадут компанию-концессионера, которая с помощью привлеченных от публичной правовой компании «Российский экологический оператор» (ППК РЭО) средств к 2026 году может построить в восьми районах полигоны, мусоросортировочные комплексы (МСК) и производства из твердых коммунальных отходов (ТКО) общей мощностью 1,1 млн т за 8,4 млрд руб. Частный бизнес, считают чиновники, не может сделать все это без повышения тарифа или субсидирования со стороны региона. Участники рынка уверяют, что роста тарифа все равно не удастся избежать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Власти не доверили переработку воронежского мусора частному инвестору

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Власти не доверили переработку воронежского мусора частному инвестору

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

О создании подконтрольной властям компании, которая по концессии построит полигоны и мусоросортировочные комплексы, на пресс-конференции 20 января рассказал руководитель регионального департамента ЖКХ и энергетики Максим Зацепин. По его словам, концессионером, «скорее всего», будет дочернее ООО государственного унитарного предприятия «Облкоммунсервис», в статусе регионального оператора по обращению с отходами работающее в 18 муниципалитетах. Финансировать проект будет ППК «Российский экологический оператор», которая может предоставить льготный кредит под 5,5% годовых.

Впервые об участии РЭО в проекте стало известно в июле прошлого года. Губернатор Александр Гусев по итогам встречи с гендиректором ППК Денисом Буцаевым сообщил о возможных масштабных инвестициях в этой области: «Ежегодно в регионе образуется почти 1 млн т ТКО. Чтобы достичь установленных федеральными властями показателей, нам нужны комплексы по обработке мощностью 460 тыс. т в год и объекты по утилизации мощностью почти 400 тыс. т в год.

Если проекты получится реализовать, РЭО сможет предоставить концессионерам финансирование до 95% от суммы инвестиций в виде льготного займа на срок 12 лет под ставку всего 5–6% годовых».

Компания и регион уже подписали дорожную карту и создали рабочую группу с участием РЭО, облправительства и неназываемых потенциальных инвесторов. В октябре заместитель гендиректора ППК по инвестиционному развитию Сергей Королев рассказал об ожидании первой концессионной инициативы в ноябре. Тогда в департамент ЖКХ «Ъ-Черноземье» сообщали о «детальной финансовой проработке» проекта.

В январе в ведомстве раскрыли «Ъ-Черноземье» планы по созданию инфраструктуры для работы с мусором в регионе. Власти рассчитывают построить и модернизировать 19 объектов общей мощностью 1,079 млн т в восьми районах. Предварительная стоимость — 8,39 млрд руб. В эксплуатацию объекты могут быть введены в 2024–2026 годах.

В шести районах регоператором является «Облкоммунсервис». Больше всего новой инфраструктуры запланировано возвести в Россошанском районе: четыре объекта общей стоимостью 2,65 млрд руб. В 2025 году здесь может появиться полигон мощностью 84 тыс. т за 788,2 млн, реконструированный МСК на 100 тыс. т за 600 млн, а также два производства из отходов — альтернативного RDF-топлива на 100 тыс. т за 910 млн и компоста на 30 тыс. т за 350 млн.

«Облкоммунсервис» По данным Kartoteka.ru, ГУП ВО «Облкоммунсервис» зарегистрировано в ноябре 1999 года для строительства жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 430,4 млн руб. По итогам 2021 года выручка предприятия составила 1,1 млрд руб., чистая прибыль — 3,8 млн. Годом ранее эти показатели равнялись 899,1 млн и 78,1 млн. Директором является Сергей Агафонов. Единственный владелец — региональный департамент имущественных и земельных отношений. Само предприятие является учредителем АО «Воронежская индустриальная корпорация», которое управляет особой экономической зоной «Центр» и индустриальным парком «Масловский».

В Бобровском районе в 2025 году планируют сдать полигон и МСК мощностью 40 тыс. т каждый и общей стоимостью 615,7 млн руб. В Новохоперском — в 2026 году такие же объекты по 25 тыс. т за 471 млн. В Лискинском в 2025 году запланирован полигон мощностью 100 тыс. т и производство компоста на 40 тыс. общей стоимостью 1,05 млрд. В Поворинском — в 2024 году полигон, сортировка и компостирование по 25 тыс. т каждый за 843,2 млн, из которых 350 млн приходится на компостирование.

Также в Калачеевском районе в 2024 году запланированы полигон и МСК по 30 тыс. т каждый за 434,3 млн руб. При этом в июле госконтракт на выполнение работ за эту сумму власти заключили с липецким ООО «ГК "Солидарность"».

Еще один район — Семилукский — обслуживает крупнейший регоператор АО «Экотехнологии». В этом муниципалитете планируют в 2026 году сдать объекты по производству RDF-топлива и компоста за 1,75 млрд руб. Первый мощностью 100 тыс. т оценивается в 1,4 млрд, второй на 150 тыс. т — в 350 млн.

Третий воронежский регоператор ООО «Вега» работает в Аннинском районе. Здесь в 2026 году власти намерены ввести полигон и МСК мощностью 55 тыс. т каждый. Общая стоимость составляет 572,8 млн руб.

Концессию планируется заключить сразу на все объекты, рассказали «Ъ-Черноземье» в департаменте. Однако за ее рамки могут быть выведены проекты по производству RDF-топлива. Их курирует РЭО, а регион, по словам Максима Зацепина, «на поддержке»: «Подыскиваем участки». Клиенты на топливо — твердые горючие гранулы или брикеты из отсортированного мусора — уже есть: Новолипецкий металлургический комбинат и завод АО «Евроцемент груп» в Подгоренском районе.

Необходимость создания государственного концессионера Максим Зацепин объяснил сразу несколькими причинами. По его словам, потенциальные частные инвесторы не соответствуют двум предъявляемым властями критериям:

«Не должна расти плата граждан, и не должно быть софинансирования со стороны области».

«У нас в регионе случаев не было, но в других часто инвестор соглашался, что роста тарифа не будет, строил объекты и потом в суде предъявлял, что власти выставили экономически необоснованный тариф, предлагая либо субсидировать его, либо закладывать в платежки потребителей»,— рассказал господин Зацепин.

Кроме того, зачастую предлагаемые компаниями объекты оказываются в несколько раз дороже, чем запроектированные властями. При этом невозможно посмотреть финансовую деятельностью предприятий. «Тут же мы будем видеть расходы, их оптимизировать. Если концессионер не будет справляться, будем потихонечку помогать, субсидировать. Опыт у нас есть — "Облкоммунсервис" не гонится за выручкой и работает в ноль»,— объяснил глава департамента. Наконец, такое решение позволит начать строительство всех объектов в один год: «Президент поставил задачу достичь к 2030 году стопроцентной сортировки и уменьшить хранение отходов в два раза. Мы рассчитываем достигнуть показателей раньше».

Господин Зацепин добавил, что оснащение МСК будет минимальным, так как власти рассчитывают на «сознательность граждан» при раздельном сборе отходов.

Председатель совета директоров ГК «Флагман» (оператор белгородского экотехнопарка, планирует по концессии построить МСК в Курской области) Константин Подшивалов уверен, что избежать увеличения существующего тарифа для потребителей невозможно независимо от источника финансирования.

«В большинстве регионов сейчас вообще не ведется деятельность по обработке, и тариф регоператора включает только транспортирование отходов и захоронение. С появлением мусоросортировочного комплекса (а может быть, еще и объекта компостирования) в структуре тарифа регоператора появляются новые виды деятельности (обработка и обезвреживание), на осуществление которых необходимы средства. И это либо рост тарифа, либо компенсация из бюджета. Третьего не дано»,— пояснил господин Подшивалов.

Он напомнил, что механизм концессии предполагает участие государства «в любом случае», так как объект соглашения является собственностью региона. По мнению эксперта, основная сложность при реализации «мусорных» концессий — отсутствие практического опыта. Механизм концессии «только-только» начал внедряться в сферу отходов. А «последствиями ошибочных шагов становятся недостаточная проработка условий соглашения, обязательств обеих сторон, увеличение затрат на создание и эксплуатацию объектов».

«Как следствие — ошибки при прогнозировании тарифов для населения, увеличение сроков реализации проектов»,— считает господин Подшивалов.

Исполнительный директор ассоциации организаций, операторов и специалистов в сфере обращения с отходами «Чистая страна» Руслан Губайдуллин согласен с тем, что рост конечного платежа для потребителя неизбежен: «Создание инфраструктуры по обращению с ТКО, как правило, удовольствие не из дешевых».

«Расходы, связанные со строительством и эксплуатацией объекта, должны быть компенсированы через тариф. Кроме того, концессионное соглашение является основанием для превышения предельного индекса роста платы граждан за коммунальные услуги»,— пояснил он.

Александр Прытков