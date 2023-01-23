В Краснодарском крае проверят инцидент с поркой учеников ремнем

Следственное управление СКР по Краснодарскому краю организовало проверку обстоятельств инцидента в одной из общеобразовательных школ города Усть-Лабинска, сообщает управление. В социальных сетях и СМИ появилась запись того, как учитель бьет ремнем двоих учеников шестого класса.

По данным СКР, причиной конфликта с учениками стало их непослушание. Педагог во время учебного дня проходил по коридору и услышал шум в классе, где не было учителя. Двое учеников бросались стульями, за что вошедший в класс учитель наказал их перед всем классом, нанеся каждому по несколько ударов ремнем. Еще один школьник снял происходящее на видео и выложил в социальные сети.

По итогам проверки СКР будет принято процессуальное решение. Ситуация также находится на контроле органов прокуратуры.

Анна Перова, Краснодар