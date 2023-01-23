Помещения закрывшегося магазина «Академкнига» на Литейном перешли к «Подписным изданиям»

Книжный магазин «Подписные издания» выкупило помещения на Литейном проспекте, где исторически располагалась «Академкнига». Весной команда проекта планирует открыть там новую площадку.

«Мы купили помещение бывшей "Академкниги". Весной в этом помещении откроется букинист. Подробности расскажем чуть позже»,— говорится в сообщении в Telegram-канале «Подписных изданий».

До этого о расширении своих площадей «Подписные издания» объявляли в 2020 году. Тогда для посетителей открылся после ремонта второй этаж магазина.

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