Станция запасная

Власти региона прекратили переговоры с учрежденным Фондом развития Пермского края (ФРПК) ООО «Станция культуры Шпагина» о реновации территории бывшего завода «Ремпутьмаш». Подконтрольная краевой структуре компания должна была выступить концессионером этого проекта, инвестиции в который оценивались в сумму свыше 15 млрд руб. Сейчас прорабатываются менее затратные для бюджета механизмы его реализации. Эксперты считают, что верное решение в текущей экономической ситуации — приостановить проект.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Переговоры об условиях концессионного соглашения по реновации территории бывшего предприятия правительство Пермского края и ООО «Станция культуры Шпагина» вели с осени 2022 года. Как сообщили «Ъ-Прикамье» в ФРПК, причиной их прекращения стало то, что стороны не достигли согласия. В фонде пояснили, что для снижения нагрузки на краевой бюджет решено пересмотреть управленческую модель проекта с учетом оптимизации ранее принятых решений. «Специалисты ФРПК и курирующих министерств прорабатывают альтернативные варианты его реализации, обеспечивающие сохранение целевого назначения объекта и требование по снижению нагрузки на бюджет Пермского края, а также вовлечение бизнеса регионального и федерального уровней»,— рассказали в ФРПК. Сроки, объем инвестиций и финансовая модель проекта будут зависеть от того, какой в итоге механизм его реализации будет выбран.

Идея провести реновацию территории мотовозоремонтного завода «Ремпутьмаш» (до 2006 года завод имени А. А. Шпагина) рядом со станцией Пермь I и создать на его базе социокультурное пространство возникла у краевых властей, когда регион возглавлял Максим Решетников. В 2017 году по его инициативе предприятие было выкуплено у структур РЖД за 443 млн руб. и перешло в собственность края. Производство было свернуто, а в цехах бывшего завода начали проводить фестивали, выставки, форумы, концерты и другие мероприятия. В дальнейшем здесь предполагается построить новое здание для Пермской художественной галереи, создать «Союзмультпарк», Дом музыки и развивать площадку для IT-кластера.

С 2021 года созданием социокультурного пространства занимается ФРПК, 100% акций которого в собственности минимущества Прикамья. Весной 2022 года по заказу фонда была разработана и согласована концепция реновации площадки, проект получил название «Станция культуры: Завод Шпагина». В конце июля ФРПК учредил специализированную проектную компанию — ООО «Станция культуры Шпагина» с уставным капиталом 100 тыс. руб. Осенью прошлого года общество направило в правительство Пермского края частную концессионную инициативу. В случае заключения соглашения социокультурное пространство должно было перейти в управление компании. Предполагалось, что инвестиции в проект составят в 2023–2026 годах 15,7 млрд руб., из которых 14 млрд руб.— доля концессионера, а 1,7 млрд — средства регионального бюджета (капитальный грант).

По оценке председателя комитета заксобрания Пермского края по бюджету Елены Зыряновой, сумма, в которую оценивается проект, для региональной казны значительная. «Чаще всего комплексные проекты, состоящие из нескольких объектов, реализуются в рамках автономных этапов, чтобы в любой момент, в случае возникновения такой необходимости, можно было приостановить финансирование, но не замораживать строительство полностью. Не владею информацией о том, как составлено техзадание и проектная документация социокультурного пространства на территории завода имени Шпагина, но предположу, что его создание может быть сложно разделить на этапы, и поэтому оно представляет собой единый проект. В таком случае заходить в этот проект без понимания источников финансирования, которые позволят реализовать его от начала до конца, конечно, не стоит»,— полагает госпожа Зырянова.

Декан экономического факультета ПГНИУ, профессор Татьяна Миролюбова отмечает, что прогнозы по собираемости налогов и формированию бюджета на этот год неблагоприятные. «Думаю, временно приостановить проект — правильное решение в такой ситуации. Существует пирамида Маслоу, описывающая потребности человека. В условиях ограниченности ресурсов культурные потребности немного отодвигаются, и на первый план выходят первичные потребности — в жилье, питании и так далее, а значит, и соответствующие проекты»,— говорит госпожа Миролюбова. Рабочий механизм реализации проекта по созданию социокультурного пространства, по ее мнению, сейчас найти будет трудно. «Привлечь инвестора в настоящий момент нереально. Инвестору всегда интересны два момента — срок окупаемости его инвестиций и величина прибыли на вложенный капитал. Ни с тем, ни с другим определенности сегодня нет, поэтому инвестировать в подобные проекты слишком рискованно, и вряд ли бизнес пойдет на такой риск»,— объясняет профессор.

Екатерина Артемова