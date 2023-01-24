ВТБ подтверждает инфраструктурное участие

Вчера губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко провел рабочую встречу с руководителем банка ВТБ Андреем Костиным, который подтвердил готовность финансового участия ВТБ в инфраструктурных проектах Санкт-Петербургской агломерации. Речь идет о строительстве линий скоростного трамвая из Петербурга во Всеволожск и Новосаратовку и сооружении областного участка Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД) во Всеволожском районе. Размер участия банка пока не уточняется.
Президент, председатель правления ПАО "Банк ВТБ" Андрей Костин (слева) и губернатор Ленинградской области - председатель правительства Ленинградской области Александр Дрозденко (справа)
Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ
«В развитие соглашения о сотрудничестве с ВТБ провел рабочую встречу с руководителем банка Андреем Костиным. Он подтвердил готовность финансового участия ВТБ в важных для Ленобласти и всей агломерации проектах: строительстве линий скоростного трамвая из Петербурга во Всеволожск и Новосаратовку и сооружении областного участка широтной магистрали скоростного движения (ШМСД) во Всеволожском районе. По всем объектам планируемый срок ввода — 2025 год»,— сообщил в понедельник губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем телеграм-канале.
Как уточнили в комитете Ленинградской области по транспорту, сегодня предварительно намечены трассировки (маршруты) линейной части скоростного трамвая из Петербурга во Всеволожск и Новосаратовку. Трамвайная линия планируется для микрорайона Южный во Всеволожске. Решение о начертании прохождения трамвайной линии пока не принято. Рассматриваются различные варианты оптимальной трассы с учетом прогнозируемого пассажиропотока, ведется работа по подготовке к разработке технико-экономического обоснования строительства трамвайной линии. По результатам технико-экономического обоснования будет окончательно определен выбор трассировки линейной части скоростного трамвая.
На разработку технико-экономического обоснования по строительству трамвайной линии в Новосаратовку заключен внебюджетный договор (см. «Ъ-СПб» от 20.10.2022). Срок разработки документации — шесть месяцев.
В дорожном комитете Ленобласти «Ъ-СПб» рассказали, что несколько лет назад регион утвердил проекты планировки территорий пятого и шестого этапов ШМСД, которые пройдут около Кудрово и в перспективе подключат к ней Янино и Всеволожск. Предпроектные работы планируется начать в первом полугодии этого года.
В пресс-службе областного правительства также объяснили, что доля участия частного партнера в проектах будет определена после проведения технико-экономического обоснования. Ранее «Ъ-СПб» сообщал (см. «Ъ-СПб» от 26.05.2022), что в прошлом году власти региона подсчитали: стоимость подключения областных дорог к ШМСД составит 77,7 млрд рублей, из которых 25% регион планирует профинансировать сам, 7% составят средства инвестора, которым выступает ООО «ВТБ Инфраструктурный холдинг», а 68% правительство Ленобласти попросило выделить из федерального бюджета. Стоимость строительства трамвайных линий из Новосаратовки и Всеволожска до Петербурга оценивалась в 15 и 18 млрд рублей.