ВТБ подтверждает инфраструктурное участие

Вчера губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко провел рабочую встречу с руководителем банка ВТБ Андреем Костиным, который подтвердил готовность финансового участия ВТБ в инфраструктурных проектах Санкт-Петербургской агломерации. Речь идет о строительстве линий скоростного трамвая из Петербурга во Всеволожск и Новосаратовку и сооружении областного участка Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД) во Всеволожском районе. Размер участия банка пока не уточняется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент, председатель правления ПАО "Банк ВТБ" Андрей Костин (слева) и губернатор Ленинградской области - председатель правительства Ленинградской области Александр Дрозденко (справа)

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Президент, председатель правления ПАО "Банк ВТБ" Андрей Костин (слева) и губернатор Ленинградской области - председатель правительства Ленинградской области Александр Дрозденко (справа)

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

«В развитие соглашения о сотрудничестве с ВТБ провел рабочую встречу с руководителем банка Андреем Костиным. Он подтвердил готовность финансового участия ВТБ в важных для Ленобласти и всей агломерации проектах: строительстве линий скоростного трамвая из Петербурга во Всеволожск и Новосаратовку и сооружении областного участка широтной магистрали скоростного движения (ШМСД) во Всеволожском районе. По всем объектам планируемый срок ввода — 2025 год»,— сообщил в понедельник губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем телеграм-канале.

Как уточнили в комитете Ленинградской области по транспорту, сегодня предварительно намечены трассировки (маршруты) линейной части скоростного трамвая из Петербурга во Всеволожск и Новосаратовку. Трамвайная линия планируется для микрорайона Южный во Всеволожске. Решение о начертании прохождения трамвайной линии пока не принято. Рассматриваются различные варианты оптимальной трассы с учетом прогнозируемого пассажиропотока, ведется работа по подготовке к разработке технико-экономического обоснования строительства трамвайной линии. По результатам технико-экономического обоснования будет окончательно определен выбор трассировки линейной части скоростного трамвая.

На разработку технико-экономического обоснования по строительству трамвайной линии в Новосаратовку заключен внебюджетный договор (см. «Ъ-СПб» от 20.10.2022). Срок разработки документации — шесть месяцев.

В дорожном комитете Ленобласти «Ъ-СПб» рассказали, что несколько лет назад регион утвердил проекты планировки территорий пятого и шестого этапов ШМСД, которые пройдут около Кудрово и в перспективе подключат к ней Янино и Всеволожск. Предпроектные работы планируется начать в первом полугодии этого года.

В пресс-службе областного правительства также объяснили, что доля участия частного партнера в проектах будет определена после проведения технико-экономического обоснования. Ранее «Ъ-СПб» сообщал (см. «Ъ-СПб» от 26.05.2022), что в прошлом году власти региона подсчитали: стоимость подключения областных дорог к ШМСД составит 77,7 млрд рублей, из которых 25% регион планирует профинансировать сам, 7% составят средства инвестора, которым выступает ООО «ВТБ Инфраструктурный холдинг», а 68% правительство Ленобласти попросило выделить из федерального бюджета. Стоимость строительства трамвайных линий из Новосаратовки и Всеволожска до Петербурга оценивалась в 15 и 18 млрд рублей.

Александра Тен