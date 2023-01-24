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Петербург «увел» у Сочи финал

Гран-при по фигурному катанию

Вчера было объявлено, что финал Гран-при России по фигурному катанию пройдет в начале марта не в Сочи, как было запланировано изначально, а в Петербурге. Причина — на берегу Черного моря не очень богатые традиции этого вида спорта, как и многих других. А в городе на Неве «фигурка» любима и уважаема, что доказал один из новых турниров, прошедших в эпоху изоляции российского спорта.

"...финал Гран-при России по фигурному катанию пройдет в начале марта не в Сочи, как было запланировано изначально, а в Петербурге"

"...финал Гран-при России по фигурному катанию пройдет в начале марта не в Сочи, как было запланировано изначально, а в Петербурге"

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

"...финал Гран-при России по фигурному катанию пройдет в начале марта не в Сочи, как было запланировано изначально, а в Петербурге"

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

Случаи, когда спортивные федерации переносят крупные соревнования, довольно редки. Особенно в тех видах спорта, где они не зависят от погодных условий. В наше время, правда, всякое бывает. Страна лишилась многих международных стартов из-за событий на Украине. В частности, в мае не состоялся финал Лиги чемпионов по футболу, который перенесли из Петербурга в Париж.

Серия Гран-при России по фигурному катанию появилась в календаре из-за санкций, введенных против российского спорта. Российские фигуристы сейчас не участвуют в главных соревнованиях — чемпионатах мира, Европы, мировой серии Гран-при. С нее и была снята калька для российской серии. Ее решили проводить в разных городах. Схема участия спортсменов в турнире похожа: они катаются на двух этапах из шести, набирают баллы, и те, у кого очков больше, попадают в так называемый финал. Всего в него отобрались 12 одиночников (мужчины и женщины), восемь спортивных пар и 12 танцевальных дуэтов.

Все этапы, предваряющие финал российской серии, прошли в прошлом году. Решающая часть должна была состояться в Сочи с 3 по 5 марта. Но на выходных олимпийский чемпион Алексей Ягудин, комментировавший на ТВ Кубок «Первого канала» (командный турнир фигуристов), сообщил, что финал Гран-при пройдет в Петербурге. В понедельник СМИ начали забрасывать Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР) вопросами, и та подтвердила слова Ягудина. Финал пройдет 3–5 марта во дворце спорта «Юбилейный».

Никто только не назвал причины, по которым состоялся перенос. Они в том, что один из этапов Гран-при, который прошел в конце октября в Сочи, получился провальным с точки зрения маркетинга и организации. Как выяснилось, в это время года жителям Сочи меньше всего хотелось ехать в Адлер, где находится дворец спорта «Айсберг»,— там соревновались фигуристы. А в самом Адлере большого количества любителей этого вида спорта не нашлось. Арена во время «Бархатного сезона» (так назывался этап) заполнялась очень плохо. В то время как билеты на соревнования были дорогие — от 1750 рублей и выше на произвольные программы. Можно было продавать дешевые билеты на верхний ярус трибуны, но этого не делали.

По сути, решение, что финал Гран-при нужно переносить из Сочи, было принято внутри ФФККР еще в прошлом году. В марте туристического наплыва на берега Черного моря не ожидается. Рассчитывать на кого-то, кроме туристов, в плане заполнения «Айбсерга» было наивно после неудачи «Бархатного сезона». В то же время в Петербурге в начале декабря успешно прошел чемпионат России по прыжкам с участием сильнейших фигуристов — оба дня трибуны «Юбилейного» заполнялись. Оставалось только «освободить» дворец для финала Гран-при и провести оперативную работу по организации состязаний.

Вчера глава Федерации фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга олимпийский чемпион в парном катании Антон Сихарулидзе, бывший депутат Госдумы РФ, сообщил, что финал Гран-при России официально перенесен из Сочи в город на Неве. Он назвал это «хорошей новостью» для всех поклонников фигурного катания. Особенно для тех, кто живет в Петербурге, потому что в турнире примет участие «много воспитанников петербургской школы фигурного катания».

В «Юбилейном» зрители увидят звезд: Елизавету Туктамышеву, Камилу Валиеву, Александру Трусову, мастеров парного катания Анастасию Мишину и Александра Галлямова, Александру Бойкову и Дмитрия Козловского, Евгению Тарасову и Владимира Морозова. Все они завоевывали награды на самых престижных международных стартах, когда Россия еще в них участвовала. Сейчас приходится довольствоваться состязаниями внутри страны. Но ФФККР позаботилась, чтобы у спортсменов была хорошая мотивация: за победу в финале Гран-при предусмотрены призовые в размере 1 млн рублей, за второе место — 750 тыс., за третье — 500 тыс. Также фигуристы по ходу сезона ведут спор за места в рейтинге, которые хорошо оплачиваются: первое место — 5 млн рублей, второе — 2,5 млн, третье — 1 млн. Так что отбывать номер в Петербурге никто не будет.

Кирилл Легков

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