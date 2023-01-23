В Ростовской области пять мусульманок отчислили из колледжа из-за ношения платков

В Новочеркасском медицинском колледже пять студенток отчислили по причине нарушения правил внутреннего распорядка, а именно из-за ношения платков, сообщает Национальная ассоциация юристов России (НАЮР). Организация намерена отстаивать право девушек на обучение в колледже.

Как сообщает НАЮР, студентки являются уроженками Чеченской Республики и Дагестана. Отчисленные девушки рассказали, что не выполняли никаких религиозных обрядов в колледже.

«В приказе говорится, что мы нарушаем правила внутреннего распорядка: носим одежду с религиозными атрибутами, хотя на нашей одежде нет никаких атрибутов, указывающих на религию»,— рассказали девушки в видеообращении, записанном для общественности.

По словам юриста, представляющего интересы студенток, руководство колледжа нарушило конституционные права учащихся на получение образования независимо от вероисповедания. Также отмечается, что в одном из помещений колледжа находится икона с изображением Богоматери в платке.

Анастасия Назарова, Ростов-на-Дону