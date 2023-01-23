Филиал ПАО «Россети» модернизировал линию электропередачи, обеспечивающую выдачу мощности потребителям в Нижневартовском районе ХМАО - Югры

Энергетики филиала ПАО «Россети» – МЭС Урала обновили конструкции опор воздушной линии электропередачи 500 кВ «Сибирская – Трачуковская», которая участвует в электроснабжении города Лангепаса с населением более 42 тыс. человек и крупных нефтегазовых предприятий. Проект позволил повысить надежность работы энергообъекта, эксплуатируемого в сложных природных условиях.



Проведена замена ростверков – элементов фундаментов опор, распределяющих нагрузку от несущих элементов конструкций. Реконструкция была проведена на пяти опорах ЛЭП высотой почти 40 метров и весом более 14 тонн каждая.

Работы проходили в заболоченной местности в районе реки Ватинский Еган. В ее бассейне расположены крупные месторождения нефти и газа, в электроснабжении которых задействована ЛЭП. В том числе это объекты компаний «Славнефть-Мегионнефтегаз», «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь», НК «Роснефть».