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Коммерсантъ FM
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Экс-председателя правления РТБК приговорили к 8 годам колонии за растрату

Хамовнический суд Москвы признал виновным бывшего председателя правления Русского торгового банка (РТБК) Игоря Сафонова в растрате более 4 млрд руб. (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и приговорил его к восьми годам колонии общего режима, сообщает прокуратура Москвы. Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

Суд установил, что в апреле 2018 года 49-летний господин Сафонов подписал изготовленный по его указанию договор о покупке РТБК у одного из участников организованной группы неликвидных ценных бумаг стоимостью более 2,5 млрд руб.

В сообщении столичной прокуратуры отмечается, что по указанию экс-главы РТБК были выданы кредиты более чем на 1,3 млрд руб. подконтрольным индивидуальным предпринимателям, а затем «обеспечено получение в кассе в наличных». Также по указанию Игоря Сафонова банк приобрел право требования по кредитным обязательствам юрлиц, которые были заемщиками банка, для вывода их из актива более 816 млн руб.

Банк России отозвал лицензию у Русского торгового банка 20 апреля 2018 года. Представители кредитной организации пытались оспорить это решение, но суд отказал. В августе 2018-го арбитражный суд Москвы признал банк банкротом и открыл конкурсное производство, в ходе которого Агентство по страхованию вкладов выяснило, что в банке выдавались заведомо невозвратные ссуды и ликвидные активы замещались на неликвидные.

Милена Костерева

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