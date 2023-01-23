Запуск электрички до Пулково перенесут на неопределенный срок

Проект запуска электрички до аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге откладывается на неопределенный срок. Связать воздушную гавань и Балтийский вокзал планировалось в 2024–2025 годах, в тупиковом варианте, пишет «Деловой Петербург».

Двухпутную линию Балтийский вокзал — Броневая необходимо сделать четырехпутной, а также построить новую линию Лигово — Пулково — Шоссейная. Зампредседателя комитета по транспорту Петербурга Алексей Львов в конце 2022 года говорил, что запуск запланирован на конец 2026 года или в 2027-м.

В то же время в Октябрьской железной дороге (ОЖД, филиал РЖД) рассказали, что в IV квартале 2022 года были согласованы предпроектные проработки по линии Лигово — Шоссейная, при этом согласование прошло как внутри компании, так и во всех причастных комитетах администрации Петербурга, а также отдельно с представителями Пулково. На 2023 год предусмотрено финансирование на проектные работы, лишь по итогу которых можно будет назвать конкретные сроки.

Транспортный инженер и автор Telegram-канала «Сказочный проектировщик» Иван Вергазов предполагает, что запуск объекта в 2026 году будет затруднителен.

«Диаметры могут и не случиться. Что ж мы без связи с Пулково так и будем? Кроме того, я как специалист категорически не согласен с выбранным маршрутом — заходом в аэропорт из Ломоносова. Это огромный крюк по времени и по расстоянию. Логичнее заводить в аэропорт диаметр из Гатчины», — написал специалист.

Господин Вергазов добавил, что в 2016 году занимался с «Группой ЛСР» разработкой проекта экспресса с Витебского вокзала в Пулково в формате ГЧП. «Даже у нас, частников, получались сроки проектирования и строительства 2,5 года. И это в идеале»,— заключил он.

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