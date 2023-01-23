Большинство россиян не ждет скорого возвращения к прежней жизни

Ощущение благосостояния российских потребителей ослабло по всем основным факторам, показало совместное исследование экспертов «Яков и партнеры» и компании «Ромир». В числе основных поводов для беспокойства в ближайшие месяцы россияне чаще всего называли уровень дохода (59%), эмоциональное состояние (39%) и физическое здоровье (38%). Большинство опрошенных ожидает, что на возвращение к нормальности уйдет не менее года. При этом каждый пятый вообще сомневается, что оно возможно в ближайшем будущем.

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В качестве основной стратегии для преодоления трудностей россияне назвали сокращение крупных трат (на предметы роскоши, путешествия, рестораны) и помощь своим близким. При этом абсолютное большинство не рассматривает как ответную меру переезд в другую страну или регион.