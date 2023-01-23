В Татарстане в 2022 году собрали почти 1,5 трлн налогов — Минниханов

В 2022 году в Татарстане «генерировали всех видов налогов» на общую сумму 1,465 трлн руб. Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил глава республики Рустам Минниханов. Он не стал уточнять, какая часть суммы собранных налогов была оставлена в регионе, а какая — направлена в федеральный центр.

«Планируем уровень сохранить, будем стараться»,— обещал господин Минниханов. Он также отметил, что валовый региональный продукт в прошлом году составил 3,76 трлн руб., объем промышленного производства — 4,8 трлн руб.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"