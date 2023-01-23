Мэрия Екатеринбурга отдаст под снос для КРТ две территории на Летчиков и Кварцевой

Администрация Екатеринбурга назвала еще две территории в Екатеринбурге, которые отдадут под комплексное развитие территории (КРТ). По словам заместителя начальника департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Григория Сурганова, снос ветхих домов и строительство многоэтажек планируется на ул. Летчиков в Железнодорожном районе и на ул. Кварцевой в Чкаловском районе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По словам господина Сурганова, на ул. Летчиков находится семь ветхих жилых домов, которые были построены 1940-50-х годах по типовым проектам. Здесь планируют расселить прядка 98 жилых помещений. На ул. Кварцевой снести планируют пять ветхих домов из них два аварийных. Расселить на этой территории необходимо 40 жилых помещений. Григорий Сурганов отметил, что в скором времени информация об этом появится на сайте администрации города, затем около трех месяцев будет дано на проведение общих собраний с жильцами. Аукционы для застройщиков по данным территориям хотят провести к лету.

«На ул. Летчиков градостроительный потенциал порядка 48 тыс. кв. м, на ул. Кварцевой порядка 37 тыс. кв. м», — прокомментировал господин Сурганов. Всего в 2023 году в уральской столице в программу КРТ планируют включить не менее пяти территорий с учетом двух озвученных.

Напомним, в прошлом году под реализацию программы КРТ на торгах были проданы три площадки на Уралмаше и Эльмаше.

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Мария Игнатова