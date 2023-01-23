В Иглинском районе похоронили участников СВО

Сегодня в Иглинском районе состоялись похороны двух участников специальной военной операции, сообщает пресс-служба Курултая Башкирии.

В селе Турбаслы простились с 33-летним Алексеем Литвиновым. Он родился в Ишимбае, учился в профлицее №70 Уфы. Жил с семьей в Турбаслах. Погиб от ранения в грудь. У него осталась шестилетняя дочь, жена и родители.

В селе Иглино похоронили 43-летнего Антона Пешкова. Он проходил срочную службу в 90-е годы, в 2007-2008 годах участвовал в боевых действиях в ходе абхазско-грузинского вооруженного конфликта. Антон Пешков отправился на СВО по контракту осенью 2022 года. Погиб, подорвавшись на мине. У него остались мать и младший брат.

Майя Иванова

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